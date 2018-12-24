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مناقشة الأداء الخدمي وجهود التحشيد والتعبئة العامة بمديرية عتمة بذمار
[25/ديسمبر/2018]
ذمار-سبأ:




ناقش اجتماع للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية عتمة بمحافظة ذمار، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة عباس علي العمدي مستوى الآداء الخدمي وجهود التحشيد والتعبئة العامة بالمديرية .

وخلال الاجتماع الذي ضم قيادة المجلس المحلي والمكتب التنفيذي، أكد الوكيل العمدي أهمية تفعيل دور السلطة المحلية والتنفيذية في توفير الخدمات الأساسية، وتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإجتماعي والتلاحم في مواجهة العدوان.. حاثا على التعاون والعمل كفريق واحد لتجاوز كافة التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

ولفت إلى أهمية تشكيل لجان للحشد والتعبئة العامة على مستوى المراكز والقرى وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الجانب وبما يسهم في تعزيز الصمود في مواجهة العدوان السعودي الامريكي وإفشال مخططاته.

فيما استعرض مدير المديرية عبده حسين حاتم وأمين عام المجلس المحلي أمين ضوره جهود السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في توفير الخدمات وتعزيز جهود التحشيد.
وأشارا إلى الدور الفاعل لأبناء عتمة في رفد الجبهات بالرجال والقوافل.


وأكد حاتم وضوره على أهمية تضافر جهود الجميع للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار والتلاحم في مواجهة العدوان.

سبأ
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