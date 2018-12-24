محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تطوير التعليم الفني والمهني بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، آلية تطوير التعليم الفني والمهني والتقني بالمحافظة.



وفي الاجتماع استعرض مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة أمين الديدي، الإشكاليات والعوائق وسير العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد الفنية والتقنية بالمحافظة.



وأشار إلى ما لحق بالمعاهد المهنية والتقنية بمدينتي عمران وخمر من أضرار جراء استهدافها من قبل طيران العدوان، ما أدى لإعاقة العملية التعليمية بتدمير الورش والمعامل .. مرجعا الإشكاليات في التعليم الفني والمهني والتقني، إلى شحة الإمكانيات.



وقد أكد المحافظ جمعان والدكتور الحوالي أنه سيتم وضع حلول عاجلة لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد الفنية والمهنية وتوفير متطلبات التعليم الفني والتقني، وتوفير أهم المقومات والنفقات الأساسية بما يضمن استمرار التعليم الفني والتقني.

سبأ [25/ديسمبر/2018]وفي الاجتماع استعرض مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة أمين الديدي، الإشكاليات والعوائق وسير العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد الفنية والتقنية بالمحافظة.وأشار إلى ما لحق بالمعاهد المهنية والتقنية بمدينتي عمران وخمر من أضرار جراء استهدافها من قبل طيران العدوان، ما أدى لإعاقة العملية التعليمية بتدمير الورش والمعامل .. مرجعا الإشكاليات في التعليم الفني والمهني والتقني، إلى شحة الإمكانيات.وقد أكد المحافظ جمعان والدكتور الحوالي أنه سيتم وضع حلول عاجلة لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد الفنية والمهنية وتوفير متطلبات التعليم الفني والتقني، وتوفير أهم المقومات والنفقات الأساسية بما يضمن استمرار التعليم الفني والتقني.سبأ