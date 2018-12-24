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إقرار تشكيل لجان أساسية وفرعية في المديريات والاحياء بأمانة العاصمة ضمن برنامج النظافة1-1
[25/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أقرت اللجنة التحضيرية لحملة 1 ـ 1 بأمانة العاصمة،اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الوكيل المساعد عبدالله محرم، تشكيل لجان ميدانية أساسية في المديريات ولجان فرعية مصغرة في الاحياء بهدف وضع خطه لمشاركتها بالحملة والاعداد والحشد وتحريك المجتمع للمشاركة في حملة النظافة يوم 1 ـ 1 .


كما أقرت اللجنة التحضيرية بحضور وكيل الأمانة قناف المراني وحضور عدد من مدراء وأمناء عموم المديريات، مهام اللجان الأساسية والفرعية المصغرة وأهمها الاشراف على حملة النظافة وتقييم مستوى النظافة في الشوارع الرئيسية والاحياء والتواصل مع المنظمات والتجار والميسورين وكافة الشرائح للمشاركة في أعمال تحسين الشوارع والاحياء .

وأكد وكيل الأمانة المساعد محرم أن أمانة العاصمة في 1-1 ستكون ورشة عمل كبيرة بكافة المديريات والاحياء ضمن برنامج زمني يمتد حتى نهاية العام 12 ـ 12 .. مشيراً إلى أن اللجنة قد أقرت سابقاً الآلية التنفيذية للبرنامج السنوي للنظافة للعام القادم 2019م، بصيغته النهائية والتي تتضمن الاهداف والشعار والجدول الزمني للأنشطة والفعاليات .

وقال " سيتم تدشين حملة توعوية ودعوة للمشاركة قبل موعد الحملة بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام لاختيار أفضل حي وأفضل منظمة أو مبادرة على مستوى المديريات " .

وكان الاجتماع قد أكد على أهمية تفاعل الجميع وبذل مزيد من الجهود في الاعداد والتحضير لتدشين حملة 1-1 عام النظافة والتنمية بأمانة العاصمة .. مثمناً كافة الجهود التي تبذل في إطار الترتيبات للحملة.

حضر الاجتماع مستشار أمين العاصمة علي الأسدي وعدد من المعنيين .

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