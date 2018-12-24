وقفة احتجاجية لطلاب كليتي المستقبل وابن حيان للعلوم الطبية بمحافظة حجة تنديدا بالعدوان [25/ديسمبر/2018] حجة - سبأ:

اقام طلاب كليتي المستقبل للعلوم الطبية والتقنية وابن حيان للعلوم الطبية بمحافظة حجة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بإستمرار العدوان السعودي الامريكي الغاشم وجرائمه الوحشية وحصاره الجائر.



واستنكرت الوقفة، التي حضرها نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ووكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ، خروقات العدوان الغاشم لوقف اطلاق النار في الحديدة.



وشدد البيان على ضرورة الزام دول العدوان على فتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الانسانية لتصل إلى مستحقيها من أبناء الشعب اليمني والتحقيق في كل جرائم العدوان ضد ابناء اليمن.



والقيت في الوقفة عدد من الكلمات من قبل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعن طلاب وقيادة الكليتين أشارت في مجملها إلى أن هذه الوقفة هي بمثابة رسالة للعدوان ومرتزقته وعملائه بأن الشعب اليمني حر وأبي ولن تثنيه جرائم العدوان عن مسيرته النضالية التحريرية من التبعية الخارجية.



ونوهت الكلمات بأن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة وأن أبنائها قادرين على حماية أرضهم وسيادة واستقلال بلادهم مهما بلغت التضحيات ... مشيدة بالملاحم البطولية والإنتصارات الأسطورية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية.

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