عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية موسكو-سبأ:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .



وقال ريابكوف للصحفيين في موسكو امس ردا على سؤال حول كيفية تأثير مثل هذا الإعلان على المقاربات الروسية تجاه حل الأزمة في سورية: إن نهجنا يستند إلى القرار 2254 وهو واضح على الأقل من خلال تلك التعليقات والبيانات التي أدلى بها قادتنا وممثلونا في جنيف ونيويورك وفي أماكن أخرى.



واعتبر أن اجتماعات استانا وسوتشي أسفرت عن نتائج محددة بخلاف محادثات جنيف التي توقفت في الآونة الأخيرة مضيفا.. الآن رأينا كيف أن ما تسمى المجموعة المصغرة التي تقودها الولايات المتحدة تحاول تشكيل لجنة دستورية مخالفة للصيغة والطريقة المنصوص عليها بشكل عام في العملية السياسية لذلك لا نرى أي جديد في السياسة الأمريكية ونحن نعتبر تصريح الرئيس دونالد ترامب حول رحيله عن سورية مثل أي تصريحات أخرى من قبل الممثلين الأمريكيين ونتقبلها كبيانات فقط وسنعطي التقييمات للأفعال.



ولفت ريابكوف إلى أن موسكو لديها تصور عما يحدث بشأن مسألة انسحاب القوات الامريكية من سورية أو الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي فيها وقال: إذا غادر الأمريكيون سورية فعلا فإنها ستكون خطوة مهمة وجدية جدا وأعتقد أنها ستعزز صورة السياسة الخارجية الأمريكية على الأقل في روسيا.



وكان البيت الابيض أعلن الأربعاء الماضي بدء سحب القوات الأمريكية الموجودة في سورية والانتقال إلى “المرحلة التالية” من حملته في إشارة الى حملة التحالف غير الشرعي الذى تقوده واشنطن وتزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابى من خلاله.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ