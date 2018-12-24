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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 12:02:59م
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أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة في حين واصل العدوان ومرتزقته خروقاتهم بـ 17 خرقا في الوقت الذي يتواجد فيه الفريق الأممي بالحديدة.
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بيونغ يانغ: القرار الأممي حول انتهاكات حقوق الإنسان استفزاز خطير
[25/ديسمبر/2018] بيونغ يانغ-سبأ:
أكدت كوريا الشمالية أن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن انتهاك حقوق الإنسان فيها يمثل “استفزازا خطيرا” من شأنه أن يعيق جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت صحيفة رودونغ الكورية الديمقراطية في عددها اليوم إن “القرار الأخير استفزاز سياسي خطير لبيونغ يانغ ومحاولة خبيثة لتشويه سمعتها دولياً”، مضيفة إن “نية الولايات المتحدة المبيتة من خلال طرح مسألة حقوق الإنسان غير الموجودة هي توسيع نطاق العقوبات والضغوط وتعزيزها”.

وألقت الصحيفة باللوم أيضاً على كوريا الجنوبية ووصفتها بـ “المتهورة” جراء تأييدها القرار الذي سيعكر أجواء العلاقات الآخذة في التحسن بين البلدين.

وكان سفير كوريا الديمقراطية لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونغ أكد في رسالة وجهها لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أن مسعى الولايات المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الانسان سيجري عكس تطورات السلام الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

سبأ
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