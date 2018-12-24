[25/ديسمبر/2018]
القدس المحتلة-سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة /وفا/ الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط وحي الطور – جبل الزيتون وحي جبل المكبر بالقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.
وتواصل قوات الاحتلال سياستها الاستفزازية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم من خلال التضييق عليهم واعتقالهم ومداهمة منازلهم ونصب الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية حيث شنت حملة مداهمات أمس في مدن رام الله وبيت لحم والقدس المحتلة والخليل واعتقلت 15 فلسطينيا بينهم طفلان.
سبأ