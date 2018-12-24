عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روحاني: هدف العقوبات الأمريكية تركيع إيران لأنها تقف بوجه واشنطن في المنطقة طهران-سبأ:



أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إخضاع النظام الإيراني لوقوفه أمام المخططات الأمريكية بالمنطقة، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وأوضاع الإيرانيين المعيشية.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية كلام روحاني الذي قال: "إن مشروع قانون الموازنة يقدم إلى البرلمان في الوقت الذي تتعرض البلاد إلى ضغوط وحظر جائر من قبل أمريكا منذ أواخر العام الماضي".



وتابع روحاني، قائلا: "الهدف الرئيسي لواشنطن من هذه المؤامرات والحظر والضغوط التي تؤثر بشكل مباشر على الشعب الإيراني العظيم، وشعوب المنطقة والشركات التجارية والاقتصادية في العالم، هو استسلام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي".



وأكد روحاني بأن "الأمريكيين لن يصلوا إلى أهدافهم"، مضيفا أن" إيران وشعبها سيقفان أكثر شموخا واقتدارا وثباتا ووعيا أمام هذه المؤامرات، ولكن لا شك أن إجراءات الحظر والضغوط ستترك تأثيرها في حياة المواطنين ونمو وتطور البلاد".

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ