موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .