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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 12:02:59م
متحدث القوات المسلحة: 17 خرقا للعدوان ومرتزقته مع تواجد الفريق الأممي بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة في حين واصل العدوان ومرتزقته خروقاتهم بـ 17 خرقا في الوقت الذي يتواجد فيه الفريق الأممي بالحديدة.
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
الجوف - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي اليوم سبع غارات على مديرية المتون بالجوف.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن سبع غارات على مناطق متفرقة بمديرية المتون خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.
سبـأ
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