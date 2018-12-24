محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل متحدث القوات المسلحة: 17 خرقا للعدوان ومرتزقته مع تواجد الفريق الأممي بالحديدة صنعاء - سبأ :

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة في حين واصل العدوان ومرتزقته خروقاتهم بـ 17 خرقا في الوقت الذي يتواجد فيه الفريق الأممي بالحديدة.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان قصفوا بثمان قذائف هاون الأحياء السكنية ومواقع الجيش واللجان في الواحة وما حولها مع إطلاق نار بشكل متقطع من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مواقعهم في 22 مايو وشرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب ومن المصنع خلف العقد ومن الحوش جنوب خط كيلو 16 باتجاه كيلو 16.



وأشار إلى أنه تم رصد تحركات للمرتزقة في الصحراء شرق مدينة الحديدة باتجاه جنوب شرق المدينة .. لافتا إلى أن خروقات المرتزقة تزامنت مع تحليق متقطع للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء المدينة.



ولفت العميد سريع إلى أن طيران العدوان شن 25 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية منها غارة على البقع وغارتين قبالة نجران و11 غارة على باقم بصعدة وسبع غارات قبالة جيزان وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على حرض وميدي بمحافظة حجة وغارة على الملاجم في محافظة البيضاء.



وذكر أن مدفعية مرتزقة العدوان قصفت بقذيفتين مقاتلين تابعين لهم بمدرسة المقاطعة بحيران في حجة، كما استهدفت سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان بقذيفتين أخريين.

سبـأ [24/ديسمبر/2018]سبـأ