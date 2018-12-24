محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يزور الإعلامية القديرة فايدة اليوسفي ويشيد بعطائها الإعلامي صنعاء - سبأ :

زار وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم الإعلامية القديرة في إذاعة صنعاء فايدة عبدالله اليوسفي، التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات بأمانة العاصمة.



وخلال الزيارة أطلع الوزير الشامي على الحالة الصحية لفايدة اليوسفي .. مؤكدا على أهمية تقديم كامل الرعاية الطبية والعلاجية لها حتى تتماثل للشفاء.



وأشار وزير الإعلام إلى أن فايدة اليوسفي تمثل قامة إعلامية أثرت الإذاعة وكان لها بصمات واضحة في برامج الأطفال والأسرة والتي كانت تحظى بمتابعة واسعة.



وأشاد بجهودها ومسيرة العطاء الإعلامي الذي قدمته خلال عملها في الإذاعة والتي تعد من الرعيل الأول الذي أثروا العمل الإذاعي.



فيما عبرت فايدة اليوسفي عن الشكر لوزير الإعلام على هذه الزيارة والاطمئنان على صحتها والذي يعكس اهتمامه بالكوادر الإعلامية.



رافقه خلال الزيارة مدير المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أحمد راصع ورئيس قطاع الإذاعة عبد الرحمن الحمران وعدد من القيادات الإعلامية.

سبـأ [24/ديسمبر/2018]سبـأ