محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية تدخل منظمة الإغاثة لدعم تأهيل مشاريع مياه ريفية بالمحويت المحويت - سبأ :

ناقش مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في المحويت عادل بادر مع فريق منظمة الإغاثة الدولية، إمكانية تدخل المنظمة لتأهيل عدد من مشاريع المياه.



واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي عبدالكريم الأخرم، خطة مصفوفة الاحتياجات الطارئة لدعم مشاريع المياه في مختلف المناطق الريفية بمديريات المحافظة.



وقدم مدير فرع مشاريع مياه الريف لفريق المنظمة مقترح لتأهيل مشاريع مياه بيت الهرة في شبام كوكبان والحرف بمديرية الطويلة وبيت البشاري في مديرية الرجم.



وتطرق الاجتماع إلی الدراسات الفنية وتكلفة هذه المشاريع وعدد المستفيدين وأهمية تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل أزمة وتداعيات الوضع الراهن.



وثمن بادر زيارة فريق المنظمة لمحافظة المحويت للاطلاع علی طبيعة إحتياجاتها الطارئة في مجال المياه.



فيما أكد ممثلو منظمة الإغاثة أن الهدف من الزيارة التعرف علی أولوية المشاريع ومدی إمكانية تدخل المنظمة لدعمها.

سبـأ [24/ديسمبر/2018]سبـأ