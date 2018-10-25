[26/أكتوبر/2018]
جيزان - سبأ:
أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة صواريخ زلزال على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جيزان ونجران .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعات للجنود السعوديين في مركز سلاح الحدود بالخوبة في جيزان .
وأشار إلى إعطاب جرافة عسكرية شرق جبل الدود بقذائف المدفعية .
وأكد المصدر استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في صحراء الأجاشر بنجران بصاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية .
سبأ