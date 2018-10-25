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آخر تحديث: الجمعة، 26 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:48:10ص
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  محلي
أربعة صواريخ زلزال تستهدف تجمعات جنود العدو السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران
[26/أكتوبر/2018]
جيزان - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة صواريخ زلزال على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جيزان ونجران .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعات للجنود السعوديين في مركز سلاح الحدود بالخوبة في جيزان .

وأشار إلى إعطاب جرافة عسكرية شرق جبل الدود بقذائف المدفعية .

وأكد المصدر استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في صحراء الأجاشر بنجران بصاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية .

سبأ
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