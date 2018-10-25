محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أربعة صواريخ زلزال تستهدف تجمعات جنود العدو السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران جيزان - سبأ:



أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة صواريخ زلزال على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جيزان ونجران .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعات للجنود السعوديين في مركز سلاح الحدود بالخوبة في جيزان .



وأشار إلى إعطاب جرافة عسكرية شرق جبل الدود بقذائف المدفعية .



وأكد المصدر استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في صحراء الأجاشر بنجران بصاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية .

سبأ [26/أكتوبر/2018]سبأ