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آخر تحديث: الجمعة، 26 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:48:10ص
عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته تسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واغتنام الأسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته تسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم
[26/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واغتنام الأسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية انتهت بتطهير عدد من المواقع شرق جبل النار في جيزان ، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب آلية تحمل رشاش 23 واغتنام عدد من الأسلحة .

وأكد المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية نفذت كميناً محكماً لجنود سعوديين في موقع محولة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي نجران استهدف تفجير للجيش واللجان الشعبية عدداً من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل قرب السديس وسقوط قتلى وجرحى منهم ، و تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة من عليها قبالة منفذ البقع .

كما تم تدمير آلية سعودية ومصرع من على متنها في طريق موقع المرتكزة .

وأوضح المصدر أن عدداً من الجنود السعوديين سقطوا بين قتيل وجريح إثر عملية إغارة على موقع ثيا في الربوعة بعسير واشعال حريق بالموقع ، في حين دك قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .

وأفاد المصدر أن عملية هجومية واسعة للجيش واللجان على مواقع العدو شرق حيس في الساحل الغربي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، وتم تدمير آليتين للمرتزقة في التحيتا ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة جراء عملية إغارة على مواقعهم في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف .

وفي نهم أسفرت عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التبة السوداء بجبهة يام عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير رشاش بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في جبهة صالة بمحافظة تعز .

سبأ
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