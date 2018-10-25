محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته تسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم محافظات - سبأ:







نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واغتنام الأسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية انتهت بتطهير عدد من المواقع شرق جبل النار في جيزان ، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب آلية تحمل رشاش 23 واغتنام عدد من الأسلحة .



وأكد المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية نفذت كميناً محكماً لجنود سعوديين في موقع محولة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي نجران استهدف تفجير للجيش واللجان الشعبية عدداً من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل قرب السديس وسقوط قتلى وجرحى منهم ، و تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة من عليها قبالة منفذ البقع .



كما تم تدمير آلية سعودية ومصرع من على متنها في طريق موقع المرتكزة .



وأوضح المصدر أن عدداً من الجنود السعوديين سقطوا بين قتيل وجريح إثر عملية إغارة على موقع ثيا في الربوعة بعسير واشعال حريق بالموقع ، في حين دك قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .



وأفاد المصدر أن عملية هجومية واسعة للجيش واللجان على مواقع العدو شرق حيس في الساحل الغربي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، وتم تدمير آليتين للمرتزقة في التحيتا ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة جراء عملية إغارة على مواقعهم في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف .



وفي نهم أسفرت عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التبة السوداء بجبهة يام عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير رشاش بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في جبهة صالة بمحافظة تعز .

سبأ [26/أكتوبر/2018]سبأ