الأجهزة الأمنية توضح حول ما أثير عن احتجاز عدد من الصحفيين بصنعاء صنعاء - سبأ :

نفت الأجهزة الأمنية صحة ما روجت له وسائل إعلام معادية ومأجورة تابعة للعدوان عن احتجاز عدد من الصحفيين في العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما حدث هو أن إحدى الجهات قامت بتنظيم فعالية غير مصرح بها، ما استدعى اتخاذ إجراء قانوني بمسائلة القائمين عليها وتم إخلاء سبيلهم بعد انتهاء الإجراءات وكان من بينهم الأستاذ عبدالباري طاهر.



وأكد المصدر أن جميع من تحدث إعلام العدوان ومرتزقته عن احتجازهم، يتواجدون بين أهليهم وفي منازلهم.



ودعا المصدر الجميع إلى اتباع الإجراءات القانونية لتجنب أي عراقيل.. مؤكدا أن الجهات الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها في خدمة المواطن وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

سبـأ [25/أكتوبر/2018]سبـأ