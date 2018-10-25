ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:49:28م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة عبده عبد الله الحميدي
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الدكتور عبده عبدالله الحميدي مفتي محافظة إب.
رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤدي اليمين القانونية وتشكيل جزء من الحكومة
أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1072) بمبلغ 93 ملياراً و339 مليوناً و980 ألف  ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
الأجهزة الأمنية توضح حول ما أثير عن احتجاز عدد من الصحفيين بصنعاء
منسقة الشؤون الإنسانية: عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا نتيجة الهجمات بالحديدة
السلطة المحلية في إب تنعي مفتي المحافظة الدكتور عبده الحميدي
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان المناضل اللواء قاسم الفلاحي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأجهزة الأمنية توضح حول ما أثير عن احتجاز عدد من الصحفيين بصنعاء
[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

نفت الأجهزة الأمنية صحة ما روجت له وسائل إعلام معادية ومأجورة تابعة للعدوان عن احتجاز عدد من الصحفيين في العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما حدث هو أن إحدى الجهات قامت بتنظيم فعالية غير مصرح بها، ما استدعى اتخاذ إجراء قانوني بمسائلة القائمين عليها وتم إخلاء سبيلهم بعد انتهاء الإجراءات وكان من بينهم الأستاذ عبدالباري طاهر.

وأكد المصدر أن جميع من تحدث إعلام العدوان ومرتزقته عن احتجازهم، يتواجدون بين أهليهم وفي منازلهم.

ودعا المصدر الجميع إلى اتباع الإجراءات القانونية لتجنب أي عراقيل.. مؤكدا أن الجهات الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها في خدمة المواطن وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
منسقة الشؤون الإنسانية: عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا نتيجة الهجمات بالحديدة
السلطة المحلية في إب تنعي مفتي المحافظة الدكتور عبده الحميدي
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان المناضل اللواء قاسم الفلاحي
تدشين توزيع ألف سلة غذائية لنازحين الحديدة بأمانة العاصمة
وزير الأشغال يدشن العمل في عدد من مشاريع الطرق بمحافظة إب
إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي بصعدة
عملية إغارة على موقع ثيا العسكري بعسير
الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة عبده عبد الله الحميدي
وزارة الداخلية تختتم دورة مهارات أمنية وقتالية لعدد من رجال الأمن بحجة
مناقشة خطط إقامة أنشطة توعوية بمخططات العدوان بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي بصعدة
[25/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بعمران
[25/أكتوبر/2018]
24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم
[25/أكتوبر/2018]
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة طيران العدوان في المسعودي بالحديدة إلى 16 شهيدا
[24/أكتوبر/2018]
10شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان مغسل للخضروات بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by