محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منسقة الشؤون الإنسانية: عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا نتيجة الهجمات بالحديدة صنعاء - سبأ :

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا أمس نتيجة الهجمات بمحافظة الحديدة.



وأوضح بيان صادر عن مكتب منسقة الشؤون الإنسانية باليمن أن ما لا يقل عن 21 مدنيا قتلوا وجرح 10 آخرون عندما تعرضت مرافق لتعبئة الخضروات في المسعودي في مديرية بيت الفقيه للقصف، وفي حادث منفصل في نفس اليوم قتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرون عندما تعرضت ثلاث سيارات لضربات في طريق 7 يوليو بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة.



وأضافت ليز غراندي " يدفع المدنيون ثمنا مروعا بسبب هذا النزاع، هذه هي المرة الثالثة في هذا الشهر التي تسبب فيها القتال في خسائر كبيرة في الأرواح بالحديدة".



وأشارت إلى أن اليمن يواجه أكبر مجاعة في الذاكرة الحديثة.



وقالت " لا وقت لدينا لنضيعه، يجب القيام بكل شيء ممكن للمساعدة في إنقاذ 14 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة".. مؤكدة أن الخطوة الأولى والأهم هي إيقاف القتال.

سبـأ [25/أكتوبر/2018]سبـأ