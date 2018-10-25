السلطة المحلية في إب تنعي مفتي المحافظة الدكتور عبده الحميدي

إب - سبأ :

نعت قيادة السلطة المحلية في محافظة إب مفتي المحافظة الشيخ الدكتور عبده عبدالله الحميدي عن عمر ناهز ال80 عاما.



وأشادت في بيان النعي بمناقب الفقيد الشيخ الحميدي والذي كان أحد أعلام اليمن بما يمثله من منارة علمية شامخة للعلم الشرعي، وموئلا لتلاميذه وطالبيه من أبناء المحافظة والوطن بصورة عامة وحرصه على أمن وإستقرار المحافظة.

ونوه البيان بدور الفقيد في رفض دعوات الفتنة والإقتتال .. مؤكدا أنه برحيله خسرت المحافظة واليمن بشكل عام أحد علمائها الذين يتسمون بالحكمة والوسطية والإعتدال.



وأعربت قيادة محافظة إب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه وطلابه في هذا المصاب .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

[25/أكتوبر/2018]سبـأ