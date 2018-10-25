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وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان المناضل اللواء قاسم الفلاحي
[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اللواء حقوقي قاسم علي حسن الفلاحي، أحد مناضلي الثورة اليمنية ومدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع الأسبق الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 75 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.

وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بعطاءات الفقيد كمناضلا سبتمبريا وقائدا عسكريا فذا وقانونينا محنكا أسهم في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القوات المسلحة وترك بصماته في مختلف الجوانب القانونية العسكرية إلى جانب ثقافته العسكرية التي أكسبته احترام مرؤوسيه وزملائه والقيادة العسكرية العليا.

وقد تدرج الفقيد خلال مسيرة حياته وشغل الكثير من المناصب القيادية العسكرية كان أخرها مدير الدائرة القانونية ثم مستشارا في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما حصل على العديد من الأوسمة منها وسام الشجاعة ووسام الواجب ووسام الخدمة وعدد من الشهادات التقديرية.

وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وكافة آل الفلاحي في هذا المصاب.

هذا وسيشيع جثمان الفقيد ليوارى الثرى في مقبرة خزيمة غدا بعد الصلاة عليه في جامع إسحاق بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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