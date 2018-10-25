[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
دشن فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بأمانة العاصمة اليوم, مشروع توزيع ألف سلة غذائية للنازحين من محافظة الحديدة إلى الأمانة.
وأوضح مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بأمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين, أن توزيع هذه السلال الغذائية للنازحين بتمويل من المغتربين اليمنيين بأمريكا.
وأشاد بهذه المبادرة من المغتربين التي تسهم في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين من الحديدة جراء العدوان.
بدورهم عبر عدد من النازحين من الحديدة عن الشكر لكل من ساهم في تمويل هذا المشروع.
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