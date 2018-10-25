محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال يدشن العمل في عدد من مشاريع الطرق بمحافظة إب إب - سبأ :

دشن وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم العمل في مشروع صيانة وترميم دائري الـ30 بمدينة إب، ضمن مشروع الصيانة الطارئة الذي يموله صندوق صيانة الطرق.



كما دشن الوزير مطلق ومعه مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف ومدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس طاهر المقرمي سير العمل في دائري مدينة العدين.. ووجه بتخصيص 10 ملايين ريال لتأهيل وإصلاح وفتح المسار بمشروع الدائري لتخفيف الزحام والضغط على الخط الرئيسي الذي يمر وسط مدينة العدين.



ودشن وزير الأشغال العامة والطرق، العمل في مشروع شبكة طرق الصلوب الزاوبة نعران المرتبطة بدائري العدين بتكلفة أولية 20 مليون ريال لأعمال الشق .



وتفقد أعمال الترميمات والصيانة في خط نقيل الركة مشورة العدين والبالغ طوله 18 كيلو بتكلفة 280 ألف دولار بتمويل من الصندوق العربي وبنسبة إنجاز 25 بالمائة .



واطلع على أعمال الترميمات في داخل مدينة إب والبالغ تكلفتها 250 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق والذي بلغت نسبة الإنجاز 40 بالمائة.



كما اطلع وزير الأشغال على سير العمل في مشروع طريق الدفدف بمديرية العدين والبالغ تكلفته 12 مليون ريال بتمويل من الأهالي.. ووجه بصرف خمسة ملايين ريال لاستكمال أعمال الرص في هذا المشروع.



وتفقد الوزير مطلق والمهندسين السقاف والمقرمي والشيخ محمد أحمد المليكي سير العمل في مشروع طريق وادي عنه بلاد المليكي البالغ تكلفته 22 مليون ريال .



وخلال التدشين والتفقد، أكد وزير الأشغال أن الزيارة للمحافظة تهدف إلى تفقد سير العمل بمشاريع الطرق تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ..لافتا إلى أن هناك عدد من الطرق بحاجة لإعادة تأهيل في إطار المشاريع الطارئة بالمحافظة ومنها مشاريع الحماية من السيول.



وأشار الوزير مطلق إلى أن هناك برنامج عمل لاستكمال مشاريع صيانة الطرق في إطار المبلغ المرصود للصيانة الطارئة في المحافظة بمبلغ 500 مليون ريال .



فيما أوضح مدير مكتب الأشغال بالمحافظة ومدير فرع المؤسسة العامة للطرق أن العمل في تنفيذ هذه المشاريع يسير بصورة جيدة.. مؤكدين أنه سيتم استكمال هذه المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة.



وثمن السقاف والمقرمي جهود وزارة الأشغال والسلطة المحلية بالمحافظة لإنجاز هذه المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.

سبـأ [25/أكتوبر/2018]سبـأ