Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Death rises to 16 martyrs by Saudi aggression hit Hodeidah



HODEIDAH, Oct, 25 (Saba) - Death raise to 16 martyrs and six injured on Wednesday when the US-Saudi aggression coalition targeted arid in vegetable Washer in Bit al-Faqua directorate in Hodeidah province, a local official told Saba on Thursday.





Amal



saba [25/أكتوبر/2018]Amalsaba المزيد من (Saudi Aggression War against Yemen)