محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة عبده عبد الله الحميدي صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الدكتور عبده عبدالله الحميدي مفتي محافظة إب.



وأشاد الرئيس المشاط في البرقية إلي بعثها إلى أبناء الفقيد الدكتور عبدالباسط وإخوانه وكافة آل الحميدي بأدوار الفقيد الوطنية على مستوى المحافظة حيث كان من أوائل علماء إب الذين اجتهدوا في خدمة المجتمع والوطن، وعضواً لهيئة التدريس بجامعة إب وخطيبا لمسجد البر.



ونوه بإسهامات الفقيد التربوية والثقافية والدينية في محافظة إب، بالإضافة إلى ما كان يتحلى به من سمات الزهد والورع وكان عالما جليلا ومربيا فاضلا .. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية كان لها إسهامات بارزة.



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن الدكتور عبده الحميدي كان نموذجا مشرفا لرجال الدين والدولة حيث افنى حياته في عمل الخير وتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر العلوم النافعة.. مؤكدا أن مواقف الفقيد في تعزيز السلم الاجتماعي وتجنيب محافظة اب الفتن والحروب كانت عاملا أساسيا في حقن دماء المواطنين وحفظ ممتلكاتهم.



وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الحميدي وأبناء محافظة إب واليمن عامةً بهذا المصاب..سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".







سبـأ [25/أكتوبر/2018]سبـأ