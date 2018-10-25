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وزارة الداخلية تختتم دورة مهارات أمنية وقتالية لعدد من رجال الأمن بحجة
[25/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية الثانية في المهارات الأمنية والقتالية، لعدد من رجال الأمن بمحافظة حجة، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية .

وفي حفل الاختتام الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبد الإله طاووس ونائب مدير إدارة التدريب والتأهيل بالوزارة العقيد أحمد الطالبي، قدم المشاركون في الدورة عرضا عسكريا، ومناورة استعرضوا فيها عدد من المهارات القتالية والأمنية التي تلقوها .

وعبر المشاركون في الدورة عن الشكر لقيادة وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لهم للإلتحاق بهذه الدورة .. مجددين العهد لله ولقائد الثورة والقيادة السياسية أنهم سيواصلون السير على درب العزة والكرامة الذي رسمته ثورة 21 من سبتمبر.

كما أكدوا أنهم سيكونون الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين .. مشيرين إلى جهوزيتهم للإلتحاق بجبهات الكرامة والعزة إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، للدفاع عن الوطن وتلقين الغزاة ومرتزقتهم أقسى الدروس .

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية لإعداد كوادر مؤهلة وتزويدهم بالمهارات القتالية ورفد الجبهات بالرجال المحترفين، إضافة إلى تعزيز الأمن والإستقرار بمزيد من الكوادر الأمنية الفاعلة.

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