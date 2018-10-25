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آثار جرائم العدوان على منظمات المجتمع المدني في ورشة عمل بالحديدة
[25/أكتوبر/2018]
الحديدة- سبأ:

نظمت بمحافظة الحديدة اليوم ورشة العمل الخاصة بجرائم العدوان الغاشم على الوطن وأثره على برامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ودور المنظمات في التصدي للعدوان.


وتهدف الورشة التي نظمتها منظمات المجتمع المدني بالمحافظة الى الخروج بإستراتيجية موحدة للصمود في وجه العدوان والتصدي له من خلال التشبيك بين جميع المنظمات وتفعيل دورها في خدمة قضايا المجتمع.

وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أهمية دور المنظمات في رفع معاناة الشعوب وتعريف العالم بالمظالم التي تقع عليهم ومتابعة المواقف العالمية إزائها.

وأشار قحيم إلى ما ترتكبه دول تحالف العدوان من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني وخصوصا في محافظة الحديدة والتي كان آخرها جريمتا 7 يوليو بمديرية الحالي ومغسل الخضروات بمديرية بيت الفقيه واللتان راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وجريح.

وأكد القائم بالأعمال على أهمية خروج الورشة بمواقف إيجابية تجاه الوطن .. منوها بضرورة قيام المنظمات بتوثيق كافة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني لعرضها على منظمات حقوق الإنسان العالمية والرجوع اليها وقت الحاجة.

واستعرضت الورشة عددا من أوراق العمل في المجالات التعليمية والتربوية ، و الزراعية ، والحقوقية ، والسمكية، أشارت في مجملها إلى الآثار الناجمة عن العدوان والخسائر التي منيت بها هذه القطاعات.

حضر الورشة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي ومدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل محمد حجر ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي علي يوسف بقش.

سبأ
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