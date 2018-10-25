ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:01:15م
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل رئيس الوفد الوطني للمشاورات
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم في موسكو رئيس الوفد الوطني للمشاورات محمد عبدالسلام وعضو الوفد عبدالملك العجري.
رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤدي اليمين القانونية وتشكيل جزء من الحكومة
أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1072) بمبلغ 93 ملياراً و339 مليوناً و980 ألف  ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزارة الداخلية تختتم دورة مهارات أمنية وقتالية لعدد من رجال الأمن بحجة
مناقشة خطط إقامة أنشطة توعوية بمخططات العدوان بصنعاء
آثار جرائم العدوان على منظمات المجتمع المدني في ورشة عمل بالحديدة
مصدر بالخارجية يدين استمرار تحالف العدوان بارتكاب جرائم الحرب في اليمن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصدر بالخارجية يدين استمرار تحالف العدوان بارتكاب جرائم الحرب في اليمن
[25/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب في اليمن وآخرها استهداف مواطنين في مديريتي بيت الفقيه والحالي بمحافظة الحديدة أمس ما أسفر عن استشهاد ٢٤ وإصابة ١٧ آخرين.


وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن غارات طيران تحالف العدوان تسببت في مقتل أكثر من ١٥ الف مواطن منذ بداية العدوان في ٢٦ مارس ٢٠١٥م بما فيهم نساء وأطفال .

ودعا المصدر المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة تلك الجرائم، ومطالبة دول العدوان باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تنتهكهما بشكل يومي والضغط لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث.

ودعا المصدر إلى إنهاء سياسية الكيل بمكيالين عند التعامل مع ملف حقوق الإنسان وخروج المجتمع الدولي عن صمته إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً والذي شكل ضوء اخضر لدول العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمها في اليمن.

ولفت المصدر إلى أن العالم أقام الدنيا لمقتل صحفي سعودي في حين لم يحرك ساكناً إزاء جرائم الحرب التي تسببت في مقتل الآلاف من أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته.

وجدد المصدر مطالبة حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة الداخلية تختتم دورة مهارات أمنية وقتالية لعدد من رجال الأمن بحجة
مناقشة خطط إقامة أنشطة توعوية بمخططات العدوان بصنعاء
آثار جرائم العدوان على منظمات المجتمع المدني في ورشة عمل بالحديدة
تدمير آليتين عسكريتين ومصرع طاقمهما بنجران
تدشين خط نقل البنزين عبر الرصيف التجاري بميناء الحديدة
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل رئيس الوفد الوطني للمشاورات
توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية للأسر المتضررة في سحار ومنبه بصعدة
ناطق حكومة الإنقاذ: استمرار جرائم العدوان يكشف وهم إنسانية المجتمع الدولي
اجتماع يناقش مستوى تقديم الخدمات بمستشفيي عمران العام و22 مايو
اختتام دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بعمران
[25/أكتوبر/2018]
24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم
[25/أكتوبر/2018]
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة طيران العدوان في المسعودي بالحديدة إلى 16 شهيدا
[24/أكتوبر/2018]
10شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان مغسل للخضروات بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by