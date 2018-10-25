مصدر بالخارجية يدين استمرار تحالف العدوان بارتكاب جرائم الحرب في اليمن

صنعاء-سبأ:

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب في اليمن وآخرها استهداف مواطنين في مديريتي بيت الفقيه والحالي بمحافظة الحديدة أمس ما أسفر عن استشهاد ٢٤ وإصابة ١٧ آخرين.



وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن غارات طيران تحالف العدوان تسببت في مقتل أكثر من ١٥ الف مواطن منذ بداية العدوان في ٢٦ مارس ٢٠١٥م بما فيهم نساء وأطفال .



ودعا المصدر المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة تلك الجرائم، ومطالبة دول العدوان باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تنتهكهما بشكل يومي والضغط لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث.



ودعا المصدر إلى إنهاء سياسية الكيل بمكيالين عند التعامل مع ملف حقوق الإنسان وخروج المجتمع الدولي عن صمته إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً والذي شكل ضوء اخضر لدول العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمها في اليمن.



ولفت المصدر إلى أن العالم أقام الدنيا لمقتل صحفي سعودي في حين لم يحرك ساكناً إزاء جرائم الحرب التي تسببت في مقتل الآلاف من أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته.



وجدد المصدر مطالبة حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع.

[25/أكتوبر/2018]سبأ