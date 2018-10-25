محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين خط نقل البنزين عبر الرصيف التجاري بميناء الحديدة الحديدة - سبأ:

دشن المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي ونائبه رامي حناب اليوم بمنشآت شركة النفط في ميناء الحديدة خط نقل البنزين من الرصيف التجاري الى خزانات المنشآت.



وخلال التدشين أكد مدير عام الشركة ونائبه أن تدشين العمل بخط النقل سيدعم عملية استقبال مادتي الديزل والبنزين في وقت واحد ويضمن سلامة المادة وجودتها.



وقالا " إن هذا المشروع سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على الوضع التمويني حيث سيسمح بسرعة تفريغ السفن ذات الحمولات الكبيرة واختصار وقت التفريغ عن طريق ضخ مادة البنزين والديزل معا في وقت واحد في الرصيف التجاري التابع لمؤسسة الموانئ ، وهو ما سيقلل من التكاليف، اضافة الى ضمان جودة المواد البترولية وسلامة تداولها".



وأشادا بجهود قيادة فرع الشركة بالمحافظة والعاملين والفنيين الذين بذلوا جهودا كبيرة في تنفيذ هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في عملية نقل وتفريغ المشتقات النفطية وفق معايير السلامة المطلوبة.



وكان نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية المهندس أحمد العزاني قدم شرح عن مكونات المشروع والجدوى الاقتصادية منه.



وأشار العزاني إلى أن الخط الذي بلغ طوله 700 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون ريال بتمويل ذاتي ، نفذ بخبرات محلية تابعة لشركة النفط اليمنية.



حضر التدشين مدير عام فرع الشركة محمد اللكومي وعدد من المسؤولين في ادارة الشركة وفرعها في الحديدة.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ