[25/أكتوبر/2018]
بروكسل- سبأ:
منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف السنوية لحرية الفكر اليوم الخميس لمخرج الأفلام الأوكراني السجين في روسيا أوليج سينتسوف.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن النواب الأوروبيون القول: إنهم يدعمون احتجاجاته على ضم روسيا في 2014 للقرم وهي مسقط رأسه.
وأصبح عمر سينتسوف الآن 42 عاما وهو مسجون منذ 20 عاما بتهم متعلقة بالإرهاب يقول إن دوافعها سياسية.. وقام بإضراب طويل عن الطعام هذا العام.
وسميت الجائزة ساخاروف نسبة إلى المعارض إبان الحقبة السوفيتية أندريه ساخاروف.
وكان ساخاروف عالم فيزياء نووية حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1975 لجهوده في الدفاع عن الحقوق المدنية.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني للمجلس في ستراسبورج إن منح الجائزة لسينتسوف إقرار بشجاعته.. مضيفاً إنه في حالة صحية سيئة بعد إضرابه على الطعام و"نطالب السلطات بالإفراج عنه فورا".
سبأ