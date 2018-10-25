[25/أكتوبر/2018]
صعدة -سبأ:
دشنت مؤسسة فعل الخيرات التنموية بالتنسيق مع فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة اليوم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية للأسر المتضررة والأشد فقرا بمديريتي سحار ومنبه بمحافظة صعدة.
وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب بدور مؤسسة فعل الخيرات التنموية الإنساني وكل من ساهم في جمع السلال الغذائية التي ستكون بلسم لجراح كثير من الأسرة التي تضررت بفعل استمرار العدوان والحصار.
ودعا المؤسسات والجمعيات الخيرية الاضطلاع بدورها في تلمس احتياجات المحتاجين من الفقراء والمساكين خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني.
سبأ