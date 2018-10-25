التشيكية بليسكوفا أول لاعبة تبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

سنغافورة- سبأ:



أصبحت التشيكية كارولينا بليسكوفا أول لاعبة تبلغ قبل نهائي البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات بعدما فازت على مواطنتها بترا كفيتوفا 6-3 و6-4 في الدور الأول اليوم الخميس.



وستلحق بالمصنفة الأولى عالميا في الدور قبل النهائي إيلينا سفيتولينا أو كارولين وزنياكي حاملة اللقب حيث تقام المواجهة بينهما في المجموعة البيضاء اليوم أيضاً.



وخسرت كفيتوفا أول مباراتين وكانت تعلم أن الفوز بمجموعتين متتاليتين فقط يمنحها فرصة للتأهل لكن بليسكوفا حافظت على هدوئها وحققت فوزها الأول في 4 مباريات أمام مواطنتها.



وكانت كفيتوفا في حاجة إلى بدء المباراة بقوة وفرض الضغط على بليسكوفا لكن اللاعبة الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين افتقرت لسرعة التحرك وارتكبت أكثر من خطأ مزدوج لتتأخر 4-صفر سريعا.



وحاولت كفيتوفا التعافي وحوّلت مرتين تأخرها 40-صفر إلى فوز بشوطين متتاليين لتثير قلق منافستها بليسكوفا.



وتلقت بليسكوفا نصيحة من مدربها بالتحلي بالهدوء وفعلت ذلك وحافظت على إرسالها لتفوز بالمجموعة الأولى في 41 دقيقة.



وبعد خسارة المجموعة لعبت كفيتوفا بحرية أكبر وتقدمت 3-صفر لكن المصنفة الثامنة عالميا انتفضت وفازت باللقاء لتتأهل لقبل النهائي.



وفي المباراة الأخرى ستضمن الأوكرانية سفيتولينا التأهل إلى قبل النهائي إذا فازت بمجموعة واحدة أمام وزنياكي التي تحتاج إلى الانتصار بمجموعتين متتاليتين لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

[25/أكتوبر/2018]سبأ