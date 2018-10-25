محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق حكومة الإنقاذ: استمرار جرائم العدوان يكشف وهم إنسانية المجتمع الدولي صنعاء-سبأ:





أدان الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام عبد السلام علي جابر بشدة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين بمحافظة الحديدة أمس الأربعاء وراح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وجريحا.







وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " لا تكاد تجف دماء ضحايا مجزرة يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن حتى يرتكب مجزرة أخرى" .



وأشار إلى أن تحالف العدوان استهدف أمس تجمعا سكانيا بمنطقة المسعودي بمديرية بيت الفقيه ما أدى إلى استشهاد 21 شخصا وجرح 11 آخرين، كما استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بينهم أطفال.



ولفت جابر إلى أن استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مسلسل المجازر المروعة بحق اليمنيين منذ أربعة أعوام، يكشف وهم إنسانية المجتمع الدولي .



وأضاف " إن شعارات حقوق الإنسان التي يرفعها المجتمع الدولي ليست سوى أوراقا للمزايدة والمقايضات السياسية والاقتصادية على حساب دماء الضحايا وأنات المكلومين ".



ودعا ناطق حكومة الإنقاذ الوطني أحرار العالم من وسائل إعلامية ومنظمات حقوقية وناشطين الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإدانة ومناهضة ما يتعرض له من جرائم إبادة جماعية مروعة وحصار مميت منذ أربعة أعوام.



وأكد أن هذه الجرائم وغيرها من جرائم العدوان لن تمر دون رد رادع.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ