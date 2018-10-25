بلجيكا تنفرد بصدارة تصنيف (الفيفا) للمنتخبات لكرة القدم وفرنسا تتراجع

بروكسل- سبأ:



انتزعت بلجيكا من فرنسا صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات اليوم الخميس بينما كان منتخب جبل طارق صاحب أكبر قفزة بسبب أول فوزين رسميين في مسيرته هذا الشهر.



وكانت بلجيكا تتقاسم مع فرنسا صدارة التصنيف منذ شهر واحد لكن رغم فوز كل منتخب بمباراة واحدة والتعادل في أخرى خلال أكتوبر فإن المنتخب البلجيكي انتزع القمة برصيد 1733 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فرنسا، وفقا لحسابات معقدة للنقاط.



وفازت بلجيكا على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية وتعادلت مع هولندا وديا بينما فازت فرنسا بطلة العالم على ألمانيا في دوري الأمم وتعادلت مع أيسلندا وديا.



وحافظت البرازيل على المركز الثالث ثم جاءت كرواتيا وإنجلترا.



وقفز منتخب جبل طارق، الذي أصبح عضوا في (الفيفا) عام 2016، ثمانية مراكز ليصبح في أفضل مركز في مسيرته وهو 190 بفضل فوزه خارج أرضه على أرمينيا وعلى أرضه أمام (ليختنشتاين) ضمن منافسات الدرجة الرابعة في دوري الأمم.



وتقدمت مدغشقر، التي تأهلت هذا الشهر لكأس الأمم الأفريقية 2019 لأول مرة، بالدخول ضمن قائمة أفضل 100 منتخب لأول مرة منذ 2002.



وتحتل تونس المركز 22 عالميا لكنها تتصدر تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية وتأتي إيران بالمركز 30 في صدارة منتخبات آسيا.

[25/أكتوبر/2018]سبأ