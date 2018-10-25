[25/أكتوبر/2018]
عمران-سبأ:
ناقش اجتماع بعمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العمل بمستشفيي عمران العام و22 مايو ومستوى الخدمات الطبية للمرضى.
وفي الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة حسن الأشقص ومدير مستشفى عمران العام الدكتور عبد الغني فارس، تم استعراض آلية سير العمل بأقسام المستشفى والخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى، خاصة في أقسام الطوارئ والأمومة والطفولة والأقسام التخصصية الأخرى.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل في المستشفى نتيجة الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان والحصار والتي انعكست على المرافق الصحية خاصة انعدام اهم الأساسيات من العلاجات والمحاليل الطبية.
وحث محافظ عمران على ضرورة تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية ومتابعة توفير احتياجات المستشفى خاصة مستشفى 22 مايو من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرار تقديم خدماتهما الطبية لأبناء المحافظة.
وأشاد بصمود الكوادر الصحية والجهود التي تبذل للعناية بالمرضى رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي.
سبأ