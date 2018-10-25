[25/أكتوبر/2018]
صنعاء- سبأ:
اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة.
هدفت الدورة التي نظمها في 3 أيام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة بتمويل اليونيسيف إلى تنمية قدرات 60 متدربا في مجال رفع الوعي المجتمعي.
وفي اختتام الدورة أشار مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس راجح المنتصر إلى أهمية تنمية قدرات الموظفين والمتطوعين العاملين في المجال التوعوي.. حاثاً المشاركين نقل ما تلقوه من مهارات ومعارف إلى الواقع العملي في الميدان.
ولفت الي الجهود المبذولة في مكافحة الكوليرا واهتمام الوزارة والهيئة بهذا الخصوص للحد من انتشاره.. منوهاً بتعاون قيادة المحافظة مع الفرع وتذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها.
وأشاد المهندس المنتصر بدور منظمة اليونيسف في دعم مشاريع مياه الريف وتمويل مثل هذه البرامج والدورات.
حضر الإختتام نائب مدير عام الفرع المهندس محمد جار الله ومنسق المشروع باليونسيف محمد مقبل.
سبأ