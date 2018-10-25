محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أوضاع الإصلاحية المركزية بعمران عمران-سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي اليوم، أوضاع الإصلاحية المركزية بعمران.



واطلع المحافظ جمعان واللواء الهادي ومعهما أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي، على احتياجات نزلاء الإصلاحية وجهود تحسين الخدمات الصحية والإيوائية والمعيشية فيها.



واستمع الزائرون من القائمين على الإصلاحية والنزلاء إلى شرح حول الاحتياجات الضرورية التي تفتقر إليها الإصلاحية جراء نقص الإمكانيات ومنها توفير التيار الكهربائي ووسائل إعادة تأهيل شبكة المياه.



وأشار المحافظ جعمان واللواء الهادي إلى الحرص على تفقد أحوال النزلاء والاهتمام بأوضاع الإصلاحية .



وتطرقا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات على مختلف المستويات .



ولفت محافظ عمران ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح إلى أن قيادتي السلطة المحلية في المحافظة والمصلحة تبذلان جهود لتوفير احتياجات الإصلاحية المركزية إلى جانب السجون الاحتياطية.



وأكدا أنه تم توفير بعض المتطلبات الضرورية من الغذاء والطاقة الشمسية للإصلاحية كخطوة أولى يليها توفير الاحتياجات الأساسية من متطلبات الصحة والإيواء.



رافقهما خلال الزيارة مدير الأمن السياسي العميد محمد الشتوي ومدير السجن المركزي العقيد محمد سران ونائب مدير الأمن للمناطق الشمالية العقيد أمين زيد قشة.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ