ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة: الأشخاص أصحاب القامة الطويلة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان كاليفورنيا- سبأ:



كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص أصحاب القامة الطويلة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.



ونقلت وسائل الإعلام عن باحثون في جامعة كاليفورنيا، القول: إن زيادة نسبة الطول تزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء بنسبة 12 في المائة، مقارنة بنسبة 9 في المائة لدى الرجال.



وفسرت الدراسة التي نشرت تفاصيلها مجلة الجمعية الملكية السبب في ذلك أن الهرمون الذي يحفز النمو، ويسمى (آي جي إف-1) له تأثير على تحفيز السرطان، من خلال دوره في تسريع معدل انقسام الخلايا أثناء نموها، وزيادة احتمال تحول الخلايا إلى أورام.



وتشير نتائج الدراسة إلى أن وجود المزيد من الخلايا في الجسم، بسبب الطول الزائد، يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالمرض القاتل وفي الوقت نفسه، يبدو أن بعض أنواع "التقزم" تقلل إلى حد كبير من المخاطر.



وحسب الدراسة فإن الخطر يرتفع بنحو10 في المائة لكل 10 سم فوق متوسط الطول وأن متوسط الطول لدى الذكور (175 سم)، ومتوسط الطول لدى الإناث (162 سم) وقاموا بتقييم خطر الإصابة بـ23 نوعا من السرطان.



وتبين أن النساء يواجهن أكبر زيادة في خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والجلد والأورام اللمفاوية والقولون والمبيض والثدي والرحم.



أما بالنسبة للرجال، فيواجهون ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والجلد والأورام اللمفاوية والقولون والكلى والقنوات الصفراوية والجهاز العصبي المركزي.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ