محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين جريمة العدوان في بيت الفقيه بالحديدة صنعاء -سبأ:

أدان مجلس الشورى بشدة استمرار المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان وآخرها إستهداف مغسل للخضروات بمفرق اللاوية بمنطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة وراح ضحيتها 21 شهيدا وإصابة عشرة آخرين.



وحمّل مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وذلك باستمرار صمتهم المخزي والتغاضي عن جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها العدوان والتي وفرت الغطاء لإمعان العدوان في استهداف الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومقومات الحياة.



وأكد البيان إيغال دول العدوان في إستباحة حرمة دم اليمنيين لن تسقط بالتقادم ولن تثني الشعب اليمني عن مقاومة العدوان الذي ما يزال يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



ولفت المجلس إلى أن استمرار قصف العدوان للطرق والمساكن والمزارع والبنية التحتية للشعب اليمني، يعكس غطرسة وتخبط تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.



ودعا مجلس الشورى المنظمات الدولية والمحلية برصد وتوثيق ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بشعة بحق نساء وأطفال اليمن.



كما دعا مجلس الأمن والأمم المتحدة تحمل المسؤولية القانونية بتشكيل لجنة تحقيق شفافة ومستقلة في هذه الجريمة وغيرها من جرائم العدوان التي ارتكبها منذ 26 مارس 2015م .

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ