عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تعلن أنها ستتحرك عسكريا ضد فصل جزيرة تايوان "مهما كان الثمن"! بكين- سبأ:



توعد وزير الدفاع الصيني وي فنع خه اليوم الخميس، بأن جيش بلاده سيتحرك لإحباط محاولات فصل جزيرة تايوان عن الوطن الأم "مهما كان الثمن".



وبحسب وسائل الإعلام الصينية فقد شدد وزير الدفاع الصيني في منتدى شيانجشان في بكين على أن "قضية تايوان مرتبطة بسيادة الصين وسلامة أراضيها وتمس مصالح الصين الأساسية".



وأكد الوزير الصيني على أنه "من الخطورة الشديدة بمكان تحدي الصين في ما يتعلق بهذه القضية وإذا حاولت أي جهة فصل تايوان، فإن الجيش الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة مهما كان الثمن".



ويذكر أن الصين غاضبة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جيشها في الآونة الأخيرة، إضافة إلى قضايا ساخنة أخرى في العلاقات مع واشنطن ومنها الحرب التجارية المتصاعدة التي يقودها ترامب والتوتر المخيم على بحر الصين الجنوبي.



وأرسلت الولايات المتحدة الاثنين الماضي سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في ثاني عملية من نوعها هذا العام هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي قام بها البيت الأبيض دعما لجزيرة تايوان.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ