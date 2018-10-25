[25/أكتوبر/2018]
مسقط- سبأ:
تأهلت منتخبات الهند وباكستان وماليزيا واليابان إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أبطال النخبة الآسيوية للهوكي والتي تحتضنها مسقط خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وتنافست المنتخبات فيما بينها من دور واحد وكانت الصدارة للمنتخب الهندي حامل اللقب الذي استطاع أن يجمع 13 نقطة من أصل 15، وأحرز 4 انتصارات وتعادل في واحد ليسجل اسمه كأول المتأهلين، كما تأهل للدور نصف النهائي كل من باكستان وماليزيا واليابان، وستتحدد المراكز النهائية بعد الجولة الأخيرة من هذا الدور مساء اليوم.
سبأ