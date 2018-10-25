محافظ حجة يطلع حجم الاضرار والانهيارات الصخرية التي لحقت بطريق الامان نجره

حجة -سبأ:

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على حجم الاضرار والانهيارات الصخرية التي لحقت بطريق الامان – نجره جراء الامطار الغزيرة التي من الله بها على مديرية نجره.



كما اطلع ومعه مشرف المحافظة نائف ابو خرفشة على حجم الاضرار التي لحقت بمصارف وعبارات المياه على طول طريق منطقة المربوخ.



ووجه المحافظ فرعي المؤسسة العامة للطرق والجسور و صندوق صيانة الطرق بسرعة رفع الاتربة والانهيارات الصخرية وتنظيف العبارات ومصارف المياه للحفاظ على سلامة الطريق والاستفادة من مخلفات الاتربة في ردم حفريات الشارع الرئيسي بسوق الامان.



إلى ذلك، تفقد محافظ حجة هلال الصوفي سير العمل بالمركز الصحي بالمديرية ، مستمعا إلى شرح من القائمين على المركز حول أهم متطلباته واحتياجاته بما يضمن استمرار العمل فيه وتلبية احتياجات أبناء المديرية من الخدمات الصحية.



وأكد المحافظ حرصه على توفير كافة احتياجات المركز الصحي وفقا للإمكانات المتاحة و معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عمله.



كما تفقد الصوفي سير العمل بمشروع مياه الكابة – الشرقي الجاري تنفيذه بتكلفة اجمالية تبلغ 549 الف دولار بتمويل من جمعية العون المباشر.



واستمع المحافظ إلى شرح من القائمين على المشروع حول مكوناته التي تتضمن بناء خزانات ومد شبكات مياه رئيسية وتوفير مضخات.



وشدد المحافظ على الاسراع في تنفيذ المشروع لما له من أهمية حيوية في توفير احتياجات أبناء المناطق المستفيدة من المياه النظيفة الصالحة للشرب .. موجها الجهات المعنية بالتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع.



وخلال لقائه بمسئولي مديرية نجره أوضح المحافظ الصوفي أن زيارته للمديرية تهدف إلى الاطلاع على حجم الاضرار التي خلفتها سيول الامطار وكذا تلمس احتياجات ومتطلبات ابناء المديرية.



وأشار إلى أن المرحلة الراهنة التي يشهدها الوطن جراء العدوان السعودي الامريكي الغاشم وحصاره الجائر تتطلب من الجميع استشعار مسئولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطنين جراء العدوان.



ونوه أن قيادة المحافظة حريصة على توفير كافة احتياجات أبناء مديرية نجرة من الخدمات والمشاريع وفقا للإمكانات المتوفرة.



رافقه خلال الزيارة، مدير مديرية نجرة العميد عبدالمجيد الحميري وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد أحمد النهمي ومدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس فهد عامر ومدير عام الوحدة الهندسية المهندس عبدالله الحداد.

[25/أكتوبر/2018]سبأ