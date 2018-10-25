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آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:17م
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل رئيس الوفد الوطني للمشاورات
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم في موسكو رئيس الوفد الوطني للمشاورات محمد عبدالسلام وعضو الوفد عبدالملك العجري.
رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤدي اليمين القانونية وتشكيل جزء من الحكومة
أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1072) بمبلغ 93 ملياراً و339 مليوناً و980 ألف  ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  عربي ودولي
محكمة فرنسية ترفض طعن ساركوزي بقرار محاكمته
[25/أكتوبر/2018]
باريس- سبأ:

ردّت إحدى محاكم باريس اليوم الخميس الطعن المقدم من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بقرار محاكمته في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية﻿ 2012م.


وذكرت وسائل الإعلام أن القضاء الفرنسي فينظر ي القضية المعروفة باسم (بجماليون)، التي تتمحور حول أن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية.

وتشير بعض المصادر إلى أن شركة (بجماليون) أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من مكتب حملته الانتخابية، مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا، في حين ينفي ساركوزى ارتكاب أي مخالفات.

سبأ
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