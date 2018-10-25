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  محلي
محافظ ذمار يلتقي لجنة تأسيس مركز تحصيل ضريبة مبيعات القات
[25/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم اللجنة المكلفة من رئاسة مصلحة الضرائب الخاصة بتأسيس مركز لتحصيل ضريبية مبيعات القات المرحل إلى محافظة مأرب.


وفي اللقاء أكد المحافظ المقدشي استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات لإنجاح مهامها وتقديم الدعم لإنجاح مهمة مركز التحصيل.

وبين التزام السلطة المحلية بالمحضر الموقع بين السلطة المحلية ومصلحة الضرائب ومحافظات مأرب والبيضاء والحديدة بشان الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب بهذا الخصوص.

وأشار محافظ ذمار إلى أهمية مضاعفة الجهود لتحصيل الموارد العامة وتنميتها، خاصة ضريبة القات التي تعد أحد الأوعية الإيرادية التي يعول عليها رفد الخزينة العامة بالموارد اللازمة لضمان استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان.

وكان رئيس اللجنة علي الرفاعي، أشار إلى أن تأسيس مركز تحصيل ضريبة القات المرحل إلى مأرب في إطار محافظة ذمار سيعزز من تنمية الإيرادات الضريبية وأداء السلطة المحلية من خلال رفع حصة المحافظة من الإيرادات وفقا للآلية المقرة مؤخرا من مصلحة الضرائب.

حضر الاجتماع مدير فرع الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بذمار يحيى السنباني ومدير فرع محافظة مأرب عبدالله الصورعي .

سبأ
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