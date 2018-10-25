الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم أسرى محررون

رام الله- سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نحو 15 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة على الأقل غالبيتهم من القدس ونابلس، تخللتها اعتداءات على المواطنين، وإصابات بينهم، وتفتيش وتخريب للمنازل.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح نادي الأسير، في بيان له، أن 6 مواطنين اعتقلوا من القدس غالبيتهم من الأسرى المحررين.. فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من محافظة نابلس، علما أن جزءا منهم من المحررين.



ومن بيت لحم، أُعتقل مواطن، كما اعتقل 3 آخرين من الخليل.

[25/أكتوبر/2018]سبأ