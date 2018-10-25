محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد مشروع تسوير مشتل الحتارش في بني حشيش بصنعاء صنعاء-سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير العمل في مشروع تسوير مشتل الحتارش بمديرية بني حشيش بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.



واستمع الوكيل عاصم من مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس علي القيري إلي شرح حول الأهداف من تسوير المشتل والمتمثلة بالحفاظ على المشتل والممتلكات الذي بداخله والشتلات الزراعية والبيوت المحمية بما يمكن من تحويله إلى مركز إرشادي زراعي يخدم المحافظة والمحافظات الأخرى وإنتاج شتلات الخضار.



وأشاد وكيل أول المحافظة بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ المشاريع المشاريع.. مثمنا جهود مكتب الزراعة بالمحافظة والمهندسين والعاملين في تنفيذ المشروع.



وأشار الي الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه أعمال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة بما يمكن من تنفيذ المشاريع واستفادة أكبر عدد من أبناء المحافظة.



فيما أشار القيري إلى أن مشروع التسوير البالغ تكلفته 120مليون ريال يشمل تسوير ألف و 450 متر كمرحلة أولى مع تزويد المشتل بشبكة الري الرئيسية وتوفير خمس محميات بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات المشتل والأسمدة في المرحلة الثانية.



رافق في الزيارة مدير التخطيط بمكتب الزراعة المهندس محمود الحكيمي ومشرف المشروع بالصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محمد المصلي.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ