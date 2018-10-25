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آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:04:07م
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معهد ثلا بعمران يحتفل بتخرج الدفعة السابعة من قسمي الحاسوب والخياطة
[25/أكتوبر/2018]
عمران-سبأ:

نظم المعهد التقني الصناعي بمديرية ثلا بمحافظة عمران اليوم حفلا تكريما لخريجي الدفعة السابعة من قسمي برمجة الحاسوب والخياطة والتفصيل البالغ عددهم 19 طالبا وطالبة .


وفي الحفل الذي حضره مدير المديرية فؤاد العنسي.. أشاد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة أمين الديدي وعميد المعهد أحمد الوادعي بجهود الخريجين في إكمال دراستهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يعكس تحديهم للأوضاع الراهنة.

وأشارا إلى أهمية استمرار الخريجين في عملية التأهيل والتدريب وتلقي المهارات العملية الكفيلة بتلبية متطلبات سوق العمل. وأكدا أنه سيتم مواصلة جهود التحصيل العلمي بمعهد ثلا والمعاهد المهنية والتقنية الأخرى بالمحافظة بما يلبي متطلبات التنمية البشرية وسوق العمل.

وحث الديدي والوادعي على أهمية تحسين الأداء وتطوير مستويات العمل من أجل إيجاد كوادر مدربة ومؤهلة تمتلك خبرات في مختلف المجالات المهنية والمهاراتية.

وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات فنية ومسرحية معبرة، تم تكريم الطلاب والطالبات الخريجين وكذا تكريم الكادر التعليمي بالمعهد والجهات المهتمة بالتعليم الفني.

سبأ
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