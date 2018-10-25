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مناقشة سير العمل بمكتب الأوقاف بذمار
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مناقشة سير العمل بمكتب الأوقاف بذمار
[25/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي اليوم سير العمل في المكتب وجهود الحفاظ على أراضي وأملاك الأوقاف.


واستمع الاجتماع الذي حضره وكيل لمحافظة محسن علي هارون من مدير المكتب القاضي عبدالله الجرموزي، إلى شرح عن آليات العمل والجهود التي تبذل في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف والترتيبات الجارية لتنفيذ الأسواق البديلة للباعة المتجولين والبسطات كأحد المشاريع الاستثمارية التابعة للأوقاف.

وأشار المحافظ المقدشي إلى أهمية تنمية الاستثمارات والحفاظ على أراضي وعقارات الأوقاف من أي إعتداءات والعمل على تحسين الإيرادات وإيجاد مستثمر لأحد الأسواق التجارية التابعة للمكتب.

وشدد على أهمية الإسراع في تجهيز الأسواق البديلة للباعة المتجولين التي كلف مكتب الأوقاف بتجهيزها.. مشيداً بالجهود التي تبذل في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وحمايتها.

حضر الاجتماع مدير مديرية مدينة ذمار محمد أحمد السيقل ومدير مكتب الثقافة محمد علي العومري.

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