[25/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:
اختتمت اليوم بأمانة العاصمة دورة تدريبية خاصة بالعاملين في التوعية البيئية والتي نظمها صندوق النظافة والتحسين بالأمانة تحت شعار " النظافة ثقافة ".
هدفت الدورة في يومين إكساب 30 متدربا ومتدربة ضمن أنشطة مشروع الإعلام التوعوي الميداني المباشر بتمويل ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، معارف خاصة بالتوعية في مجال البيئة والحفاظ على النظافة.
وأوضح نائب مدير مشروع الإعلام التوعوي بالأمانة شرف الحمزي أن الهدف من الدورة تعزيز قدرات المتدربين في مجال التوعية للنازحين بثلاث من مديريات الأمانة كمرحلة أولى.
فيما أكد منسق الدورة محمد الشرفي أن المشاركين في الدورة تلقوا معارف ومهارات تقديم التوعية الصحية حول مرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه.
حضر اختتام الدورة مدير مكتب الإعلام عبدالله الفائق ومدير مركز التوعية بالأمانة أروى رباد وعدد من المعنيين .
سبأ