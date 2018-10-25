مصرع وإصابة العديد من المرتزقة بعملية هجومية في جبهة نهم لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي مصرعهم اليوم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعببة استهدفت مواقعهم شرق نهم. رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤدي اليمين القانونية وتشكيل جزء من الحكومة أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع. تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1072) بمبلغ 93 ملياراً و339 مليوناً و980 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً. فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.