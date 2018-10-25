[25/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، الترتيبات الجارية لإعداد الخطط والدراسات الخاصة بعدد من المشاريع في مجال مياه الصرف الصحي ورص الشوارع وتأهيل الحدائق بمدينة ذمار بتنفيذ مشروع الأشغال العامة.
وفي الاجتماع الذي ضم الجهات ذات العلاقة .. أكد المحافظ المقدشي أهمية الإعداد للخطط والدراسات للمشاريع الخدمية والاستغلال الأمثل لدعم المنظمات بما يسهم في توفير خدمات ملموسة للمجتمع.
واستعرض التحديات التي تواجه السلطة المحلية وجهود توفير الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع في ظل شحة الموارد والإمكانيات واستمرار حركة النزوح للمحافظة جراء العدوان والحصار.
ووجه محافظ ذمار بسرعة إعداد دراسات وخطط خاصة بالمشاريع التي تتطلبها مدينة ذمار .. مشيدا بجهود مشروع الأشغال العامة في تلبية الاحتياجات الملحة.
من جانبه استعرض استشاري مشروع الأشغال العامة بالمحافظة المهندس محمد جمال السنباني متطلبات الخطط والدراسات لتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات مياه الصرف الصحي وفتح قنوات السيول والممرات وإعادة تأهيل الحدائق العامة ورص الشوارع ضمن برنامج المدن الحضرية في إطار مدينة ذمار.
حضر الاجتماع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء خالد زيد عمران ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس طه الهندي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير صندوق النظافة والتحسين المهندس محمد شرف عباد ومدير الوحدة الهندسية بديوان المحافظة المهندس عبدالقادر الديلمي ومستشار المحافظ علي محمد الجمالي.
سبأ