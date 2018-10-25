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وكيل ذمار يطلع على عملية توزيع الغاز المنزلي بمنشأة الغاز
[25/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

أطلع وكيل محافظة ذمار محسن علي هارون، اليوم ، على سير عملية توزيع مادة الغاز المنزلي على وكلاء ونقاط بيع منشأة الغاز بمدينة ذمار.


وخلال الزيارة أكد الوكيل هارون أهمية تغطية احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي وبالسعر المحدد ..حاثا القائمين على منشأة الغاز على مضاعفة الجهود بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واشار إلى أهمية اضطلاع أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات بدورهم في الرقابة على الوكلاء لضمان وصول مادة الغاز إلى المواطن بسهولة ويسر.

ولفت إلى اهمية مضاعفة الجهود لتوفير هذه المادة الحيوية .. مشدداً على أهمية الالتزام بآليات التوزيع وضبط المتلاعبين وإحالتهم للنيابة العامة.

وكان الوكيل هارون استمع من مدير فرع منشأة الغاز عبدالعزيز الجنيد، إلى شرح عن عملية التوزيع على نقاط البيع التابعة للمنشأة، والتي شملت اليوم 3 الآف اسطوانة في إطار مدينة ذمار بالتنسيق مع المجلس المحلي بالمدينة .

رافقه خلال الزيارة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمدينة عبدالجبار المقولي.

سبأ
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