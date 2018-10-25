[25/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:
دشنت جمعية المسيرة الاجتماعية الخيرية، اليوم، توزيع سلال غذائية علی أسر الشهداء بمديريتي بني سعد وملحان محافظة المحويت بدعم من فاعلي خير في سلطنة عمان الشقيقة.
وفي التدشين بحضور مديري أمن المديرتين وممثلي هيئة الشهداء ثمن وكيل المحافظة أحمد يحيی الأخفش هذه المبادرة الإنسانية من فاعلي خير بسلطنة عمان لدعم أسر الشهداء والتخفيف من معاناتهم في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أهمية مساعدة أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمرعرفاناً وتقديراً لتضحيات الشهداء بأرواحهم ودمائهم الزكية في سبيل الوطن وأمنه واستقرارة.
وحث الوكيل الأخفش هيئة الشهداء وكافة المؤسسات الوطنية علی مضاعفة الجهود للتخفيف من أعباء أبناء وأسر الشهداء .
سبأ