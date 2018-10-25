قيادة محافظة المحويت والسلطة المحلية تدين استمرار جرائم العدوان في الحديدة [25/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:

أدانت قيادة محافظة المحويت والسلطة المحلية الجريمتين اللتين ارتكبهما طيران العدوان بحق المواطنين في مديريتي الحالي وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



وأكدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمعان السعودية والامارات في ارتكاب مجازر يومية بحق الإنسانية في اليمن يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.



وجدد البيان إدانة واستنكار أبناء المحويت للصمت الدولي المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مذابح وأوضاع إنسانية كارثية وحرب اقتصادية ممنهجة .



وأكد البيان أن جرائم الإبادة المروعة التي يتعرض لها أطفال ونساء اليمن علي مرآي ومسمع دول العالم يكشف مدى ضعف وهشاشة المنظمات الدولية الحقوقية ازاء الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان.



وأشار إلي أن هذه المجازر لن يتم السكوت عنها وأن الرد عليها سيتم من خلال إنتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال ومعهم صمود ودعم الشعب اليمني.

سبأ